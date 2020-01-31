109 лет, назад, 31 января, родилась одна из самых известных предсказательниц в истории Ванга, пишет Politeka.net
Даже спустя 23 года после смерти Вангы споры о ее пророческом даре не прекращаются. Сторонники считают Вангу величайшей предсказательницей, в то время как и скептиков немало.
Несмотря на слова скептиков, ранее женщине удалось предсказать множество знаковых событий, включая теракт 11 сентября 2001 и аварию подводной лодки "Курск".
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Ванга родилась в начале 20 века, 31 января 1911 года. Наиболее значимое событие в ее жизни произошло, когда девочке только исполнилось 12 лет, когда во время урагана она потеряла зрение, однако обрела дар.
О способностях Ванги начали говорить в 40-е годы. В разгар Второй мировой женщина предсказывала местонахождение пропавших на войне людей. Такжк современники утверждали, что Ванга может достаточно точно диагностировать болезни.
Слухи о способностях Ванги докатились до болгарского царя Бориса III, котором Ванга якобы даже указала дату его смерти. После войны интерес политиков к Ванге не утихал и к ней в гости наведывалось высшее партийной руководство Болграии и СССР.
"В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его", - говорила Ванга. Тогда никому в голову не могло прийти, что это не город Курск, а подводная лодка.
К наиболее спорным предсказаниям Ванги можно отнести информацию о посещении Земли инопланетными кораблями планеты Вамфим. Предсказательница считала, что через 200 лет произойдет встреча людей с этой цивилизацией.
"Мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Настанут тяжелые времена. Люди разделятся по признаку веры...", – эти слова сторонники также приписывают Ванге.
Одним из наиболее "провальных" предсказаний Ванги скептики считают дату начала Третьей мировой войны в ноябре 2010 года. Впрочем, близкие к ней люди утверждают, что ничего подобного провидица не говорила.
"2010 год. Начало Мировой войны. Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года. Начнется как обычная, затем будет применено сначала ядерное, а потом и химическое оружие. 2011 год. В результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии не останется ни животных, ни растительности", - якобы говорила Ванга.
Ужасное пророчество должно было заврешиться в 2014 году, когда Европа окажется безлюдной. "Большинство людей будет страдать гнойниками, раком кожи и другими кожными болезнями (следствие химической войны)".
Следует отметить пророчества Ванги на 2020 год. Этот год она называла судьбоносным для человечества. Исследователи считают, что к предсказаниям провидицы за 2020 год относится пророчество, связанное с международной финансовой системой. Ванга считала, что должно произойти обесценивание денег, они якобы просто станут не нужны.
Возможео речь шла о финансовом кризисе, когда упадет значимость мировой валюты.
К еще одному пророчеству Ванги на 2020 год приписывают и ее предсказание о появлении источника энергии, который сможет затмить даже энергию Солнца.
Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.
Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.