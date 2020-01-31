109 лет, назад, 31 января, родилась одна из самых известных предсказательниц в истории Ванга, пишет Politeka.net

Даже спустя 23 года после смерти Вангы споры о ее пророческом даре не прекращаются. Сторонники считают Вангу величайшей предсказательницей, в то время как и скептиков немало.

Несмотря на слова скептиков, ранее женщине удалось предсказать множество знаковых событий, включая теракт 11 сентября 2001 и аварию подводной лодки "Курск".

Ванга родилась в начале 20 века, 31 января 1911 года. Наиболее значимое событие в ее жизни произошло, когда девочке только исполнилось 12 лет, когда во время урагана она потеряла зрение, однако обрела дар.

О способностях Ванги начали говорить в 40-е годы. В разгар Второй мировой женщина предсказывала местонахождение пропавших на войне людей. Такжк современники утверждали, что Ванга может достаточно точно диагностировать болезни.

Слухи о способностях Ванги докатились до болгарского царя Бориса III, котором Ванга якобы даже указала дату его смерти. После войны интерес политиков к Ванге не утихал и к ней в гости наведывалось высшее партийной руководство Болграии и СССР.

"В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его", - говорила Ванга. Тогда никому в голову не могло прийти, что это не город Курск, а подводная лодка.

К наиболее спорным предсказаниям Ванги можно отнести информацию о посещении Земли инопланетными кораблями планеты Вамфим. Предсказательница считала, что через 200 лет произойдет встреча людей с этой цивилизацией.

"Мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Настанут тяжелые времена. Люди разделятся по признаку веры...", – эти слова сторонники также приписывают Ванге.

Одним из наиболее "провальных" предсказаний Ванги скептики считают дату начала Третьей мировой войны в ноябре 2010 года. Впрочем, близкие к ней люди утверждают, что ничего подобного провидица не говорила.