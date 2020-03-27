Доллар и евро снова скакнули в цене, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной

Курс валют в Украине 27 марта неприятно удивит всех, доллар и евро буквально уничтожат гривну.

Так, национальный регулятор установил стоимость ста долларов на уровне 2813,81 гривен (+18,29).

А вот согласно прогнозу по курсу евро, ситуация будет выглядеть еще хуже: за сто банкнот придется отдать 3086,33 гривны (+59,62).

Кроме того, в Национальном банке утверждают, что к полудню предыдущего дня, 26 марта, курс доллара составлял 28,1107 за один американский «вечнозеленый».

Карантин ужесточили еще больше, Зеленский пошел на крайности: "Закрыть все..."

Угроза распространения коронавируса вынудила власть Украины пойти на крайние меры и ужесточить ограничения.

Об этом гражданам рассказал президент Владимир Зеленский во время нового видеообращения.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами...», - отметил он.

Коронавирус не унесет столько жизней в Украине, как в Италии, однако его экономические последствия угрожают стать катастрофическими

По словам астролога Влада Росса, который ранее предсказал президентство Владимира Зеленского, эпидемия пойдет на спад после 25 апреля, когда развернется Плутон, управляющий пандемиями и подобными масштабными процессами.

"Самое большое количество смертей от коронавируса в мире мы будем наблюдать в первую декаду апреля, а после разворота Плутона, то есть после 25 апреля, в мае, коронавирус постепенно сойдет на нет", – прогнозирует Влад Росс.

При этом он добавил, что если карантин не прекратится после Пасхи, то последствия для экономики будут катастрофическими.

"В первую же неделю после Пасхи ограничения снимут. Ведь если карантин продлят на май, то будет полный пипец экономике Украины. Она и так упадет на 5-10%, а, если карантин затянется вплоть до лета, то многие бизнесы просто не смогут восстановиться после простоя», - заявил он.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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