Курс валют в Украине 27 марта неприятно удивит всех, доллар и евро буквально уничтожат гривну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, национальный регулятор установил стоимость ста долларов на уровне 2813,81 гривен (+18,29).

А вот согласно прогнозу по курсу евро, ситуация будет выглядеть еще хуже: за сто банкнот придется отдать 3086,33 гривны (+59,62).

Кроме того, в Национальном банке утверждают, что к полудню предыдущего дня, 26 марта, курс доллара составлял 28,1107 за один американский «вечнозеленый».

До этого мы писали, что после окончания карантина многих украинцев ожидает трудное время.

Такое мнение озвучил народный депутат Украины от фракциии "Слуга народа" Юрий Камельчук для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что влияет на курс валют и на, что необходимо использовать деньги от кредита МВФ.

А также рассказал, что количество украинцев, которые потеряют работу после карантина достигает миллиона.

"На курс в первую очередь влияет спекуляция. Если она затягивается, то НБУ приходится быстро реагировать на этот попыт, поэтому они начинают сливать свои запасы. Также курс валют реагирует на любую кризисную ситуацию. Например, если люди на карантине меньше работают, значит Украина меньше товаров экспортирует в другие страны. В том числе гривна теряет вес, когда заробитчане возвращаются в Украину, поэтому в бюджет идет меньше поступлений от их налогов", - пояснил эксперт.

Напомним, украинцев предупредили о тяжелых последствиях карантина: «Безработица и скачок цен».

Как сообщала Politeka, НБУ снова изменил курс валют, доллар и евро летят вниз: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что аномалия происходит с курсом доллара, пока украинцы сидели на карантине.