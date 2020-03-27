Эпидемия коронавируса, накрывшая Украину, оголила повальную нехватку специалистов и средств для борьбы с ней

А потому у многих сейчас ощущение дежавю: похожее уже было в 2014 году, когда государство столкнулось с агрессией России, имея разваленную армию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет бизнесмен Алексей Давиденко, передает Politeka.

«Была голая и босая армия, которой мы всей страной собирали жрачку и амуницию, а теперь голая и босая медицина ... опять люди сами объединяются, чтобы помочь. Не кому-то – себе!», – отмечает он.

Если тогда украинцы собирали средства и деньги для защиты воинов, то теперь собирают средства защиты для медиков, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. И тогда, и сейчас люди объединяются ради поддержки тех, кому эта самая поддержка нужна.

«Ежедневно мне поступают десятки сообщение и звонков от простых людей, от обычных ребят предпринимателей, которые хотят помогать больницам и спрашивают советы», – подчеркнул Давиденко.

Вместе с тем он призывает не акцентироваться на столице.

«Не помогайте Киеву. Киеву и без вас помогают сейчас все: от прокуроров и депутатов, до олигархов и больших корпораций. У Киева самый большой бюджет и самые обширные связи. Поверьте, Киев быстрее других подготовится к приему пациентов», – уверяет бизнесмен и рекомендует направить помощь в регионы, откуда многие родом и у кого там живут родственники и друзья.

«В каждой области, в каждом городе, в каждом районном центре уже определены те ЛПЗ, которые будут принимать пациентов с симптомами коронавируса. Помогайте им. А ещё есть сельские амбулатории, куда люди с симптомами идут сами, и бригады скорой помощи, которые приезжают по всей стране на вызовы. Помогайте им», – просит бизнесмен.

Автор подчеркивает, что вслепую везти помощь не стоит, необходимо для начала узнать, в чем именно нуждается та или иная больница, поскольку потребности у каждого медучреждения немного отличаются. Самая больная проблема на сегодня – не в цене средств защиты и аппаратуры, а в их наличии.

«Был дефицит касок, а стал дефицит масок! Дежавю какое-то», – подытожил Давиденко.

Блин! Как же мне все это напоминает 2014 год. Была голая и босая армия, которой мы всей страной собирали жрачку и... Gepostet von Алексей Давиденко am Mittwoch, 25. März 2020

Напомним, астролог, предсказавший президентство Зеленского, назвал дату окончания коронавируса.

Как сообщала Politeka, коронавирус убил знаменитого актера, Голливуд скорбит.

Также Politeka писала, что коронавирус опасен для детей, в ВОЗ сделали срочное заявление: «Мы должны подготовиться к…».