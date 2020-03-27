Эпидемия коронавируса, накрывшая Украину, оголила повальную нехватку специалистов и средств для борьбы с ней
А потому у многих сейчас ощущение дежавю: похожее уже было в 2014 году, когда государство столкнулось с агрессией России, имея разваленную армию.
Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет бизнесмен Алексей Давиденко, передает Politeka.
«Была голая и босая армия, которой мы всей страной собирали жрачку и амуницию, а теперь голая и босая медицина ... опять люди сами объединяются, чтобы помочь. Не кому-то – себе!», – отмечает он.
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Если тогда украинцы собирали средства и деньги для защиты воинов, то теперь собирают средства защиты для медиков, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. И тогда, и сейчас люди объединяются ради поддержки тех, кому эта самая поддержка нужна.
«Ежедневно мне поступают десятки сообщение и звонков от простых людей, от обычных ребят предпринимателей, которые хотят помогать больницам и спрашивают советы», – подчеркнул Давиденко.
Вместе с тем он призывает не акцентироваться на столице.
«Не помогайте Киеву. Киеву и без вас помогают сейчас все: от прокуроров и депутатов, до олигархов и больших корпораций. У Киева самый большой бюджет и самые обширные связи. Поверьте, Киев быстрее других подготовится к приему пациентов», – уверяет бизнесмен и рекомендует направить помощь в регионы, откуда многие родом и у кого там живут родственники и друзья.
«В каждой области, в каждом городе, в каждом районном центре уже определены те ЛПЗ, которые будут принимать пациентов с симптомами коронавируса. Помогайте им. А ещё есть сельские амбулатории, куда люди с симптомами идут сами, и бригады скорой помощи, которые приезжают по всей стране на вызовы. Помогайте им», – просит бизнесмен.
Автор подчеркивает, что вслепую везти помощь не стоит, необходимо для начала узнать, в чем именно нуждается та или иная больница, поскольку потребности у каждого медучреждения немного отличаются. Самая больная проблема на сегодня – не в цене средств защиты и аппаратуры, а в их наличии.
«Был дефицит касок, а стал дефицит масок! Дежавю какое-то», – подытожил Давиденко.
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