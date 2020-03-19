Всемирная организация здравоохранения не исключает, что дети могут переносить коронавирус в тяжелой форме

Такое заявление сделала глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время пресс-конференции в Женеве.

По словам Керкхове, принято считать, что дети переносят COVID-19 в легкой форме, но есть уже несколько случаев, когда заболевание у детей приводило к осложнениям и даже смерти. Она подчеркнула, что количество детей, которые заразились коронавирусом, во всем мире меньше, чем количество взрослых. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме.

«В целом, большая часть детей, которые заболеют, перенесут заболевание в легкой форме, но это не универсально», – заявила Мария Ван Керкхове.

Она добавила, что в Китае один ребенок умер от коронавируса. Это заставило ученых, которые исследуют вирус, насторожиться.

«Мы должны подготовиться к тому, что у детей может быть тяжелая форма заболевания, но в целом они легко его переносят», – подчеркнула чиновница ВОЗ.

По состоянию на утро 19 марта в мире зафиксировано почти 219 тысяч человек с COVID-19. Наибольшие очаги заболевания сейчас находятся в Италии, Иране, Испании и Германии. В Китае на данный момент почти победили коронавирус. Новые случаи заболевания фиксируют только от приезжих людей, смертность серьезно сократилась. Впрочем, вирусологи не исключают, что будет вторая и третья волна эпидемии.

В Украине на данный момент подтверждено 16 случаев заболевания, 2 человека умерло. На самом же деле количество людей, заразившихся коронавирусом в Украине, может быть намного больше. В стране недостаточно тест-систем, чтобы проверять всех людей с признаками ОРВИ, поэтому никто не может точно оценить масштабы эпидемии в Украине.

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