Правила карантина в Украине могут быть ужесточены

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Дело в том, что в Украине из 218 человек заражено много работоспособных людей. Мобильность населения от 18 до 50 лет на данный момент очень высокая, поэтому возникают предпосылки для изменения правил карантина.

Согласно статистике, больше всего коронавирусом в Украине болеют люди от 30 до 49 лет — почти 38% от всех заболевших. От 18 до 19 лет — 17%, от 50 до 65 лет — 30%, 65+ — 6% зараженных. Это существенно отличается, от статистики по другим странам.

Такая ситуация в Украине, по заявлению Минздрава, свидетельствует о том, что граждане 65+ из основной группы риска прислушиваются к советам властей в плане защиты себя и соблюдения карантинных мер. А 18-49-летние наоборот пока еще не осознали серьезность ситуации.

Также Ляшко рассказал, что уже создан штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и подчеркнул, что никакие медицинские учреждения не имеют право скрывать результаты на коронавирус.

Только за прошлые сутки в Украине зафиксировано 62 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных выросло до 218.

Новые случаи зафиксировали в Ровенской области — 9 пациентов, в Киеве — 7 пациентов.

Выздоровели 4 пациента, все в Черновицкой области. По словам Ляшко, готовится к выписке еще один пациент.

Из всех инфицированных 5 пациентов умерли: 71-летняя женщина в Житомирской области, две женщины: 56-летняя и еще одна, возраст которой на данный момент в Минздраве не уточнили — в Ивано-Франковской, 33-летняя — в Черновицкой, 68-летний мужчина — в Тернопольской.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

Как сообщала Politeka, досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...».

Как сообщала Politeka, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.