Президент рассказал, что будет с уволенными за время карантина украинцами

Число зараженных коронавирусом в Украине продолжает расти. На фоне продленного карантина Владимир Зеленский обратился к представителям бизнеса с просьбой не увольнять своих работников

По последним данным Минздрава в Украине коронавирус подтвержден у 218 человек. Из них 5 человек скончались и 4 полностью выздоровели. По числу зараженных лидируют Киев, где подтверждено уже 55 случаев, и Черновицкая область, где было выявлено 42 зараженных.

Первые случаи заражения были зафиксированы в Полтавской области, а также в Хмельницком. Также стало известно, что коронавирусом заразились пять работниц винницкого роддома. В результате акушерский корпус местного роддома №2 был закрыт на карантин.

Вечером 27 марта перед заседанием фракции «Слуга народа» президент поговорил с журналистами о ситуации в стране. Он рассказал о том, что сейчас разрабатывается программа поддержки людей, которые потеряли свои рабочие места из-за карантина. Он также обратился к представителям малого и среднего бизнеса, пообещал организовать им поддержку и призвал не увольнять сотрудников.

«Я обращаюсь к вам, пожалуйста, не увольняйте людей. Буде разработана детальная программа. Будем поддерживать малый и средний бизнес», - заявил президент.

В мире число зараженных коронавирусом перешагнуло отметку в полмиллиона человек. По официальным данным вирус выявлен у 553 тысяч человек. Более 25 тысяч скончались. Выздоровели почти 129 тысяч.

В Италии эпидемия не идет на спад. За день от вируса в стране скончалась почти тысяча человек. Общее число жертв достигло 8215 человек. Это самый высокий показатель смертности от коронавируса в мире.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

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