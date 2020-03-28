Пока по всей стране вводят карантинные меры, Украинцы стараются не сидеть дома и обходить правила

В телеграм-каналах массово появляются фото и видео, как люди гуляют без масок на карантине. Пользователь снял видео, где можно увидеть большое количество людей на пляжах в Одессе: люди играют в волейбол, ходят по парку. Масок почти не видно на них. Об этом пишет Politeka.

Заведения в Одессе тоже нашли выход, они не закрылись, а предлагают забрать еду с собой. Поэтому малый бизнес продолжает работать.

А вот в Киеве можно увидеть людей, гуляющих по парку. Судя по фото, столичные жители не спешат надевать маски и наслаждаются весенней погодой.

В Хмельницком зато заметили грузовик, который возил бутафорский гроб и призывал людей сидеть дома и не выходить без крайней необходимости.

Ранее мы сообщали, что в Киеве после решения КГГА показали, как работает въезд в столицу на видео.

Журналисты PavlovskyNews отправились на Житомирскую трассу, где посмотрели, как работает полиция. Как оказалось, что о никаких ограничениях полиции не говорили, несмотря на то, что указ о них уже появился от КГГА.

"Пока что ничего не перекрывается, движение открыто, как вы видите", - заявил правоохранитель и добавил, что указаний по температурному скринингу тоже не поступало.

Напомним, Слуга народа тремя словами жестко осадил украинцев в прямом эфире, Арахамия не сдержался

А еще Politeka сообщала, что тарифы на коммуналку в Украине резко изменятся из-за коронавируса

Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил поиграть с жизнями украинцев



