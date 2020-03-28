"Хоть в краткосрочной перспективе газ уже подешевел довольно внушительно, во 2-3 квартале мы все же ожидаем, что цена просядет еще на 10-20%, а то и больше от текущего значения. Но это падение не будет зависеть от цены нефти. Скорее – от коронавируса и его влияния на мировую промышленность", – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что уже в конце зимы цена на газ для населения уже снизилась и ближайшие месяцы ожидается падение или даже полное отсутствие импорта газа изза границы.



А вот по курсу валют украинцев ждут не такие радужные перспективы.

Финансовый эксперт Владимир Мазуренко уверен, что на понижение курса национальной валюты может повлиять продление карантина до 24 апреля.

По истечению этого срока доллар может достигнуть отметки в 30 гривен.

По его словам, в этих реалиях в Украине будет зафиксирована нехватка наличного доллара, а иностранцы будут избавляться от украинских долговых бумаг.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.





