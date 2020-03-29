Знаменитый гонщик Алексей Мочанов опубликовал ошеломляющее обращение к украинцам в связи с распространением коронавируса

Как сообщает Politeka.net, известный украинский гонщик и автожурналист Алексей Мочанов написал пост, посвященный эпидемии коронавируса Covid-19, на личной странице в Facebook.

Он призвал украинцев быть благоразумными и аккуратными, и ни в коем случае не выбираться "на шашлыки" в такое опасное время.

По его словам выходные протестируют украинцев на прочность, ведь многие хотят отдохнуть на солнышке в компании своих друзей и близких.

Мочанов объяснил, что если вас тянет на шашлыки, на природу, погулять и встретиться с друзьями, то лучше все же сидеть дома на карантине.

"Распогодилось. Шашлык и гриль так и тянут на природу, в компанию, погулять, пробежаться, выйти на солнышко. Какой нахр*н коронавирус??!!", - саркастично пишет Мочанов.

Гонщик заявил, что если украинцы так и продолжат вести себя, то через пару-тройку недель придется открывать госпиталь во дворце спорта и в МВЦ. И это вряд ли спасет от смерти тысячи людей. Кроме того, он возмутился, что пример Италии, где катастрофическая ситуация с пандемией коронавируса, совершенно ничему не учит украинцев.

“Я очень хочу на природу. Но останусь дома. Так - надо. Подумайте и вы, как провести жти выходные. И пару следующих. Никакое военное положение не спасёт, если нет самосознания. В самоизоляции. ”, — подытожил гонщик и пожелал всем украинцам мудрости и здоровья.

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