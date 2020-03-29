Станом на ранок, 29 березня, кількість заражених коронавірусом в Україні значно зросла,через що влада була змушена піти на радикальні заходи

Про це повідомляє Politeka.

Так, станом на вечір, 28 березня, кількість заражених становила 356 осіб. Загинули 9 людей, А вже сьогодні ці цифри зросли до … українців. Загинули … людей.

У зв'язку з прискоренням поширення хвороби, влада в Сумах з сьогоднішнього дня українцям заборонили залишати місце проживання без крайньої необхідності: відвідування роботи, похід в аптеку або магазин, візит до лікаря, похід до ветлікаря з домашніми тваринами, проведення ритуальних обрядів, відвідування відповідних органів надання адмінпослуг, судових засідань, візити до людям похилого віку та людям з інвалідністю для допомоги їм або їх супровід. Дітям до 14 років залишати місце проживання заборонено без супроводу дорослих.

У Києві через епідемію коронавірусу обмежать роботу стоматологічних клінік. За допомогою до фахівця можна буде потрапити тільки у разі екстреної необхідності.

Заразилася хворобою і народний депутат, виключений з фракції «Слуга народу» Ганна Скороход. Парламентар підтвердила діагноз і заявила, що втратила нюх.

Уточнимо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

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