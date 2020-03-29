В Украине появилась серьезная проблема с лечением пандемии коронавируса

Как сообщает Politeka.net, врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, записала обращение к украинцам, в котором сообщила, что в Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

Такая ситуация чревата очень печальными и тяжелыми последствиями. По ее словам, вопрос внутригосударственных протоколов Минздрава по лечению пациентов с вирусом подымался уже несколько раз. При этом, он до сих пор остается не решенным.

"Хочу сказать, что это - только начало, и все прекрасно понимают, что девятый вал у нас впереди. К сожалению, у нас нет документа на уровне государства, который разрешил бы использовать те препараты, которые не имеют четкой доказательной базы, и они не могут ее иметь по понятным причинам, и мы не можем эти препараты использовать в клинике", - отметила врач.

Врач обратилась к украинской власти, отметив, что количество пациентов стремительно увеличивается, а наличие протоколов Минздрава поможет уменьшить количество критических больных.

"Когда пошел вал пациентов – нам нужен документ, где мы должны назначать те методы лечения, которые есть в мире, где сейчас проходят эту проблему, или уже прошли эту проблему, и показали свою эффективность. Чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания, критическое состояние пациентов и уменьшить количество тех больных, которым понадобится, в том числе и ИВЛ", - забила тревогу врач.

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Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

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