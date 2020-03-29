Знаменитий гонщик Олексій Мочанов опублікував приголомшливе звернення до українців у зв'язку з поширенням коронавіруса
Як повідомляє Politeka.net, відомий український гонщик і автожурналіст Олексій Мочанов написав пост, присвячений епідемії коронавіруса Covid-19, на особистій сторінці Facebook.
Він закликав українців бути розсудливими і акуратними, і ні в якому разі не вибиратися "на шашлики" в такий небезпечний час.
За його словами вихідні протестують українців на міцність, адже багато хто хоче відпочити на сонечку в компанії своїх друзів і близьких.
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Мочанов пояснив, що якщо вас тягне на шашлики, на природу, погуляти і зустрітися з друзями, то краще все ж сидіти вдома на карантині.
"Розпогодилося. Шашлик та гриль так і тягнуть на природу, в компанію, погуляти, пробігтися, вийти на сонечко. Який нахр*н коронавірус??!!", - саркастично пише Мочанов.
Гонщик заявив, що якщо українці так і продовжать вести себе, то через пару-трійку тижнів доведеться відкривати госпіталь у палаці спорту і в МВЦ. І це навряд чи врятує від смерті тисячі людей. Крім того, він обурився, що приклад Італії, де катастрофічна ситуація з пандемією коронавіруса, зовсім нічому не вчить українців.
“Я дуже хочу на природу. Але залишуся вдома. Так треба. Подумайте і ви, як провести жти вихідні. І кілька наступних. Жодне військове положення не врятує, якщо немає самосвідомості. В самоізоляції. ”, — підсумував гонщик і побажав усім українцям мудрості і здоров'я.
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