Президент Владимир Зеленский ожидает, что результат переговоров по Донбассу будет уже до декабря

Вместе с тем в Украине разрабатывается несколько сценариев развитися ситуации. Об этом рассказал вице-премьер-министр и главы министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

«Например, через полгода. Это идеальный сценарий – чтобы провести там выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год, или через пять, или, как в Германии через 45 лет. То есть вариантов развития событий может быть три-четыре – как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, к нашему населению, проживающему там», - заявил Резников.

При этом, по словам министра, президент «прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный».

Также Резников добавил, что на сегодня конкретного плана работы министерства по всем видам реинтеграции – экономической, политической, промышленной – еще нет. Сейчас ведется работа над этим.

Ранее сообщалось, что Украина предложила России обеспечить перемирие на Донбассе на период эпидемии коронавируса. Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина. По ее словам, безопасность на Донбассе все еще остается на первом месте.

Верещук отметила, что украинская сторона обратилась к России через ОБСЕ с предложением полностью прекратить огонь на период пандемии COVID-19. Речь идет о «безусловном, полном и всеохватывающем прекращении огня».

Напомним, что коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки".

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