Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины

Положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 марта.

"Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", - говорится в сообщении.

Также она добавила, что всего коронавирус диагностирован уже у шести народных депутатов.

Ранее внефракционный народный депутат Анна Скороход описала все трудности, с которыми столкнулась, чтобы добиться проведения теста на COVID-19. Перипетии с тестом длились два дня.

Началось все, по ее словам, с температуры 38 градусов, ломоты в теле, головной боли. В поликлинике после осмотра врачи сказали, что это не коронавирус. На просьбу все же сделать тест ответили, что делают только, если 100% симптомы COVID-19.

На второй день к предыдущим симптомам у Скороход добавилось ухудшение обоняния, и она решила-таки добиться теста. Нардеп отправилась в Александровскую больницу, где "подействовала корочка", сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19 - результаты оказались отрицательные.

Но на этом Скороход не успокоилась и сделала ПЦР в частной клинике В результате коронавирус таки выявили.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.