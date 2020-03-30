Даже страх перед инфекцией не научил людей заботиться о природе

Эпидемия коронавируса, захлеснувшая мир, так человечество ничему и не учит

Люди по-прежнему продолжают засорять окружающую среду, только теперь к горам бумаги и пластика добавились маски и резиновые перчатки, передает Politeka.

Фотоподтверждение того, что самый страшный вирус – это человек, опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

На представленных фото – перчатки и маски, которые валяются на тротуарах, решетках ливневок и в воде. На одном из кадров мужчина держит на веревке перед собой десятки выловленных из водоема одноразовых медицинских масок.

«И это если учитывать, что у них, пока нет повального поноса. А если все начнут сразу какать. Жуть», «И человечество об этом не задумывается, планета уже приняла от нас, к сожалению ... 😓», «Природа очищается от заразы с помощью эпидемий», «Интересно, это генетика или воспитание? С детства надо приучать любить землю, беречь окружающую среду, уважать окружающих, но, видимо, это дар Божий, который дается от рождения, Любовь!!!», «Хотим рыбку органическую? Отдыхать в чистых водоемах?», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что 30 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине значительно выросло, особенно сильно прыгнуло количество заболевших несовершеннолетних. По данным Министерства здравоохранения, зафиксирован рост заражения среди детей до 10 лет. Сейчас этот показатель достиг 5,4% от общего количества заболевших.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в связи с ростом заболевания людей чиновники вводят стандарт «сортировки» больных. Это означает, что госпитализировать будут только людей в среднем или тяжелом состоянии. Те же из них, кто переносят коронавирус в легкой форме, будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Отметим, что на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также там представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.