Украинцы, которых эвакуировали самолетом из Дохи, отказывались отправляться на обязательную обсервацию по возвращении из-за границы

Самолет с украинцами из столицы Катара прибыл в Борисполь. По правилам карантина людей должны были доставить на обсервацию в отель в связи с пандемией коронавируса, однако пассажиры наотрез отказались от изоляции.

Часть пассажиров рейса объявили, что не покинут самолет, пока власти не разрешат им пройти самоизоляцию дома. При этом сидящие в самолете люди жаловались на то, что свежий воздух к ним не поступает, а туалеты закрыты.

Некоторые уже не выдерживали таких условий и начинали справлять нужду у всех на глазах. Так, один мужчина решил сходить по большому прямо под самолетом. Это попало на видео, которое позже появилось в сети.

В конце концов, часть людей согласилась отправиться на обсервацию. Другие же были возмущены тем, что их отправляют в конкретный отель, в то время как пассажирам других рейсов разрешалось проходить самоизоляцию дома.

Пассажиры согласились покинуть самолет только после того, как капитан заявил, что они находятся на борту незаконно и в салоне необходимо провести карантинную обработку.

В результате пассажиры все же поехали в отели на обсервацию, однако некоторое время они простояли с вещами на улице в кольце Нацгвардии. При этом некоторые стояли на улице в шортах при +5.

Gepostet von Роман Рябчук am Sonntag, 29. März 2020

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