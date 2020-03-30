Ученые из США и Австралии установити, что коронавирус нового типа SARS-COV-2 появился задолго до эпидемии в китайском Ухане
Об этом пишет доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США в NIH Directors Blog.
В частности он подчеркнул, что новое исследование опровергает заявления о том, что вирус был создан искусственно, и предоставляя научные доказательства того, что этот коронавирус возник естественным путем.
После тщательного анализа генома нового коронавируса, исследователи пришли к выводу, что он не был продуктом целенаправленных манипуляций в лаборатории. Отмечается, что белок коронавируса связывается с белком в организме человека нетипичным способом. Они уверены, что ни один биоинженер, пытающийся создать коронавирус, который угрожает здоровью человека, никогда бы не выбрал бы такую конформацию.
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При этом ответа на вопрос, каково же естественное происхождение нового коронавируса, ответственного за пандемию COVID-19, у ученых нет. Но они предлагают два возможных сценария.
Согласно первому сценарию, новый коронавирус эволюционировал в своих естественных хозяевах, возможно, летучих мышах, и «научился» поражать клетки человека.
Второй сценарий заключается в том, что новый коронавирус перешел от животных к человеку, прежде чем он стал способен вызывать человеческие заболевания. Затем, в результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность передаваться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания.
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