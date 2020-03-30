Ученые из США и Австралии установити, что коронавирус нового типа SARS-COV-2 появился задолго до эпидемии в китайском Ухане

Об этом пишет доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США в NIH Directors Blog.

В частности он подчеркнул, что новое исследование опровергает заявления о том, что вирус был создан искусственно, и предоставляя научные доказательства того, что этот коронавирус возник естественным путем.

После тщательного анализа генома нового коронавируса, исследователи пришли к выводу, что он не был продуктом целенаправленных манипуляций в лаборатории. Отмечается, что белок коронавируса связывается с белком в организме человека нетипичным способом. Они уверены, что ни один биоинженер, пытающийся создать коронавирус, который угрожает здоровью человека, никогда бы не выбрал бы такую конформацию.

При этом ответа на вопрос, каково же естественное происхождение нового коронавируса, ответственного за пандемию COVID-19, у ученых нет. Но они предлагают два возможных сценария.

Согласно первому сценарию, новый коронавирус эволюционировал в своих естественных хозяевах, возможно, летучих мышах, и «научился» поражать клетки человека.

Второй сценарий заключается в том, что новый коронавирус перешел от животных к человеку, прежде чем он стал способен вызывать человеческие заболевания. Затем, в результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность передаваться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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