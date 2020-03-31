Украина в условиях эпидемии коронавируса может пойти по сценарию Италии и Испании

Об этом в своем видеоблоге заявил популярный врач Евгений Комаровский, передает Politeka.net.

По его словам, сценарий Испании и Италии - наихудшее, что может произойти с Украиной в условиях эпидемии.

"Самый плохой сценарий вы уже видели - это пример Италии, Испании. Огромное количество пожилых людей погибает, а система здравоохранения не справляется. Более худшего сценария я не вижу", - заявил Комаровский.

Специалист также предположил, что вирус COVID-19 научится мутировать и человечество не сможет создать адекватную вакцину от смертельной болезни.

"То есть, у нас нет и не будет устойчивого иммунитета, ну чисто по особенностям этого вируса или вирус будет мутировать и это будет повторяться. И мы не получим возможность создания адекватной вакцины. Вот это самый плохой сценарий", - объяснил популярный украинский врач.

Евгений Комаровский уверен, что в скором будущем все-таки появится возможность вакцинации, а через какое-то время проблемы с коронавирусом COVID-19 должны отойти на второй план.

"Скорее всего, возможность вакцинации в такой ситуации будет, это раз, уменьшение вирулентности будет, это два, третье, все чувствительные будут вынуждены погибнуть в первые один-два года. Потом человечество научиться с этим жить и скорее всего, этот вопрос вообще не будет актуален", - резюмировал доктор в своем личном видеоблоге.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что уже на следующей неделе смертельный коронавирус COVID-19 начнет массово распространяться по стране.

По его словам, число зараженных резко возрастет сразу после того, как Украина в полном объеме получит тесты.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".