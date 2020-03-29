Доктор Комаровский поднял важный вопрос о воспитании детей и рассказал, как научить ребенка уважению

Как сообщает Politeka.net, популярный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram поднял тему воспитания детей.

Он акцентировал внимание на том, что все начинается с семьи и дал шесть основных советов: как научить ребенка уважению.

По его словам ребенку необходимо объяснять, что делать и как себя вести, если ему кажется, что его желания и потребности не выполняются.

Кроме того, он настаивает, что стоит вести себя спокойно, не нужно реагировать бурно на кажущееся неуважительное поведение, ведь ребенок может не знать, что такое уважительное поведение.

Также Комаровский посоветовал не наказывать ребенка, ведь объяснение правил поведения и соблюдения дисциплины необходимы в первую очередь не для наказания, а для обучения ребенка. Стоит показать, как уважать другого человека даже если тот совершает ошибки.

Врач также отметил, что родители должны показывать на собственном примере, как вести себя с окружающими. Нужно уважать своего ребенка, а также позволить ему принимать самостоятельные решения.

Не стоит требовать от своего ребенка уважения лишь по-причине того, что вы родитель, ведь истинное уважение можно лишь заслужить, но не требовать взамен.

Комаровский акцентировал внимание на том, что взрослый человек должен уметь брать на себя ответственность и извиняться, если совершил какую-то ошибку. Такое поведение необходимо демонстрировать и при ребенке.

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