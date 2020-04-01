Погода в Украине 1 апреля заставит всех дрожать от холода, страну накроет арктический воздух
Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Так, на западной Украине ожидается потепление до 5-10 градусов тепла. Дождей не будет, хотя небо и затянет облаками. Ночью столбик термометра покажет -2-7 мороза.
На севере страны украинцев ждут дневные 5-7 градусов выше нуля. А вот ночью резко похолодает. Температура будет на улице в пределе -3-6 по Цельсию.
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Украинцам в центральных областях также стоит ожидать облачной погоды, которая будет сопровождаться 5-8 тепла. Ночью же столбик термометра покажет -4-6 мороза.
Облачность также накроет юг Украины. Днем воздух прогреется до 59 тепла. А вот ночью ожидается 0-3 ниже нуля.
Украинцев на востоке также накроет арктический воздух. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов. А вот ночью ожидается -2-5 мороза.
«31 марта - 2 апреля холодная погода с температурой ночью 2-8 мороза, днем 2-8 тепла, в Карпатах ночью и днем 5-12 мороза; 31 марта в юго-восточных областях ночью 0-5 тепла, днем 7-12.Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников», - утверждают синоптики.
Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.
Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.
Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.