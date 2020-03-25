Погода в Украине 25 марта обрадует практически всех украинцев, территорию страны накроет потепление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, осадков не будет. Вместо этого небо затянет тучами. На западной Украине столбик термометра днем покажет 4-7 градусов тепла. Ночью же похолодает до -3-7 мороза.

Похожей ситуация будет и на севере Украины. Там днем будет около 5-7 градусов по Цельсию. Ночью же похолодает до небольших «минусов»: от 3 до 5 ниже нуля.

Центральные области также накроет небольшое потепление. Там ожидается 5-8 тепла. А вот ночью будет мороз до -3-7 по Цельсию.

Еще теплее будет на юге. Там ожидается от 5 до 9 тепла. А вот ночью наоборот: от 0 до -5 мороза.

На востоке страны ожидаются 5-8 градусов тепла. Ночью же температура воздуха опустится до -5 ниже нуля.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность, которую будет сопровождать 5-8 градусов тепла. А вот ночью ожидается похолодание до -4-6 ниже нуля.

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