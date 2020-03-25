В ближайшие дни погода в Украине успокоится и станет «мягче»

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что нашу страну накроет антициклон Юрген, который принесет с собой ясную и солнечную погоду без экстремальных «сюрпризов». На время воздействия этого циклона по всей Украине осадков не ожидается.

Ветер будет северо-восточным, умеренным, а на юге – сильным.

В четверг, 26 марта, ночные температуры повысятся, однако кое-где сохранятся небольшие «минусы». Днем температура поднимется до отметок в +7…+13 градусов.

В Киеве 26 марта будет сухо и солнечно. Ночью температура опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +10. В пятницу и выходные температура продолжит постепенно расти до +16 градусов.

Впрочем, тепло в Украине продержится недолго. Так, Диденко предупреждает о том, что уже 31 марта в страну придет новое похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом.

«Весна думает, что мы же скучаем сильно по домам, дай, думает, врежу им другую картинку за окном или мигренью отвлеку от мечтательных мыслей о том, как бы это было бы хорошо проехаться в переполненной маршрутке, попередавать за проезд, подержать на плече чей-то локоть в метро или постоять у кого-то каблуком на ноге», - с иронией отметила синоптик.

Впрочем, она призвала украинцев соблюдать карантин и пожелала всем здоровья.

Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.

Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.

Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.