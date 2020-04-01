В этот день вокруг находится очень мощная энергия

В субботу, 8 апреля, украинцы смогут наблюдать за суперлунием – самым ярким и красивым полнолунием 2020 года

Розовую Луну мы сможем увидеть в ночь с 7 на 8 апреля. Ярче всего она будет светить под утро. Астрологи относятся к этому астрономическому явлению очень серьезно, убеждая, что оно может серьезно влиять на жизнь людей.

Апрельское суперлуние пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Астрологи называют этот день энергетически мощным. Как известно, полную Луну наделяют мистическими и магическими свойствами, а Суперлуние считают еще более важным днем. Согласно народным поверьям, в этот день можно изменить свою жизнь, если загадать правильное желание.

Астрологи отмечают, что этот день прекрасно подходит для творчества, самокопания. В этот день нужно уделить время себе и поискать ответы на вопросы о своей жизни и планах на будущее.

Этот день, однако, не подходит для важных дел и решений. Во время суперлуния не советуют заниматься важными делами и сделками на работе, увольняться или просить о повышении, начинать новые проекты и дела, заниматься денежными вопросами. Чтобы избежать финансовых потерь, этот день астрологи советуют посветить решению накопившихся старых задач. Кроме этого, в суперлуние нужно избегать ссор и конфликтов с людьми.

Кстати, в 2020 году украинцы смогут наблюдать еще 10 полнолуний. Ближайшее полнолуние после розовой луны произойдет 7 мая. Мы увидим на небе «Цветочную луну», а 5 июня – «Клубничную».

Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха 2020.

Как сообщала Politeka, появился лунный посевной календарь на апрель 2020: шпаргалка для фермера и садовода.

Также Politeka писала, что одесситов удивило невероятное явление над морем, фото: "Суперсолнце".