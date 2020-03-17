Науково доведено, що Місяць своєю гравітацією впливає на життєдіяльність всіх організмів планети Земля, в тому числі, на припливи і відливи. Це здавна помічали і люди, які визначили найбільш вдалі дні для садіння рослин.

Кожен городник і садівник мріє, щоб його урожай був найкращим. Це дуже непросте завдання, адже потрібно врахувати багато факторів. Велику роль відіграє грунт, добрива, якість насіння, і, про що забуває більшість, фаза Місяця. По нічному світилу люди визначають посівні та дні для конкретних культур, несприятливі дати для роботи з зеленню.

Посівний, або як його ще називають «посадковий» місячний календар на квітень 2020 року підкаже, коли краще доглядати за розсадою, проводити пікіровки, підживлення, а також висадки розсади в грунт. Краще всього роздрукувати графік і працювати відповідно до порад фахівців.

Джерело: elektro-sadovnik.ru

Квітневий місячний календар на кожен день

Для городника у квітні несприятливими днями для роботи з рослинністю є 8 (повний місяць) і 23 квітня (молодий). Багато фахівців також вважають, що садити насіння не варто і за день до «чорної» дати, а також на наступний день після неї. У цьому випадку це 7 і 9 квітня, а також 22 і 24 квітня.

Овочеві і зелені культури, що розвиваються зверху над грунтом, варто садити і підгодовувати на зростаючий Місяць. А ось корнеплодными і бульбовими, що ростуть в самому грунті, потрібно займатися на спадаючий місяць.

З 31 березня по 2 квітня 2020 року в Україні буде зростаючий Місяць, знак Раку. У цей час найкраще садити огірки та гарбузи.

З 2 по 5 квітня зростаючий Місяць змінить знак зодіаку на Лева. Варто зайнятися посівом насіння томату, соняшнику, перців і кукурудзи. Цей час відмінно підійде для перещеплення дерев, а також садіння саджанців різних, зокрема плодових дерев і ягідних кущів.

З 5 по 7 квітня знак Місяця — Діви. Цей період відмінно підійде для садіння здерев'янілих живців смородини, всіх сортів винограду, клонових підщеп. Також рекомендовано займатися грунтовою підгодівлею. Не варто сіяти капусту.

Під ранок 8 квітня буде повний місяць, знак Терезів. Можна зняти зимові укриття. Не можна займатися посівом будь-яких рослин, пересадкою. Навіть обрізати гілки дерев та кущів не рекомендується.

З 9 по 10 квітня почнеться щербатий Місяць, знак Скорпіона. Можна починати сіяти капусту, салати та іншу зелень, поливати і підгодовувати кімнатні рослини і розсаду. Не варто обрізати плодові дерева і ягідні кущі.

З 11 по 13 квітня щербатий Місяць буде носити знак Стрільця. У цей період рекомендується займатися деревами і чагарниками, сіяти редис, дайкон, шпинат (все у відкритий грунт), обприскувати сади хімікатами від хвороботворних бактерій і шкідників.

З 14 по 15 квітня щербатий Місяць примірятиме знак Козерога. Люди почнуть готувати грядки, формувати і обрізати гілки плодових і чагарників, вносити добрива в ґрунт для коренеплодів і ранніх сортів картоплі, садити саджанці.

З 15 по 17 квітня знак зміниться на Водолія. У ґрунт вносяться гербіциди проти бур'янів, прибираються зимові укриття рослин. Не варто поливати кімнатні рослини і розсаду, сіяти насіння і садити рослини.

З 17 по 20 квітня спадний Місяць буде носити знак Риб. Відмінний час для посіву розсади насіння капусти, огірків і ряду гарбузових. Варто зайнятися поливом кімнатних рослин і пересадкою ранньої картоплі, інших коренеплодів.

Така таблиця для садівника і городника допоможе скласти індивідуальний графік робіт на весь місяць. В агросфері така точність дозволить досягти небувалих результатів.

З 20 по 22 квітня знаком Місяця буде Овен. Можна формувати крони і обрізати гілки плодових дерев і ягідні кущі, садити саджанці і прищеплювати (переприщеплювати) дерева, сіяти редис і салат.

З 22 по 25 квітня Місяць буде носити знак Тільця. Вранці 23 числа буде Новолуння. В цей час варто розкорчовувати підсохлі хворі плодові дерева і чагарники. Краще уникнути посіву і висаджування.

З 25 по 27 квітня в небі буде зростаючий Місяць під знаком Близнюків. Ідеальний період, щоб засіяти насіння квітів, зайнятися газоном (боронувати, підсівати траву, стригти її), також можна провести профілактичне обприскування саду і міста від шкідників і різних хвороб.

З 27 по 30 квітня зростаючий місяць буде носити знак Раку. Городники можуть сіяти на розсаду огірки і дині, можливо кавун, вирощувати овочі, картоплю, поливати і пересаджувати кімнатні рослини.

Джерело: torrefacteur.co

Прикмети для городників у квітні 2020

Якщо 5 квітня (це Ніконів день) добре прибрати будинок і двір, полагодити городній інвентар, то прийде успіх і чудовий урожай.

Відмінний знак — гроза на 7 квітня (це Благовіщення). Якщо вона прийде, то буде тепле літо, відмінно вродять горіхи. Туман, сильний вітер і іній теж несуть благі вісті для врожаю. Вогкість на Благовіщення обіцяє велику кількість грибів.

Наші предки помічали, що на 17 квітня (Йосипа піснеспівця) городи переповнюються цвіркунами, і, якщо добре чути їхній крик, варто орати землю під жито.

Якщо 19 квітня (Євтихія) погода тиха і спокійна, можна чекати відмінний урожай ранніх ярих.

Добрий знак на 22 квітня (Лельник) — південний вітер, до урожайного року.

Якщо під кінець квітня розпочався сезон теплих дощів, то й урожай буде добрим.

Овес потрібно сіяти після того, як листок дуба розгорнеться у форму заячого вуха, а жаба подасть голос.

Якщо тала вода у квітні буде текти ясними ночами, прийде сприятлива погода на прибирання хліба.

Синє небо у квітні обіцяє дощ і тепло.

Сирість у квітні — до відмінної ріллі і до великої кількості грибів.

Джерело: sovkalmykia.ru

Шпаргалка дачника на квітень

Все, що росте над землею, потрібно садити і розмножувати під час зростаючого Місяця. Навіть прополювання і підживлення краще здійснювати в цей період.

Огірки, кавуни, гарбузи, кабачки, солодкий і гіркий перець, помідори садимо і підгодовуємо з 1 по 6 число, а також з 27 квітня і до травня (в цей час Місяць росте).

Зелень, у тому числі цибулю (порей, ріпчаста, шніт) садимо з 1 по 5 квітня.

Яблуню, грушу, аґрус, смородину та інші плодово-ягідні культури садимо, прищеплюємо і черенкуємо 1-6, і 27-30 квітня.

Все, що росте під землею, варто садити в спадаючий Місяць.

З 19 по 20 квітня можна посадити селеру, картоплю, також редис і моркву.

Цибулю на ріпку садимо 12 і 13 квітня, а також з 17 по 19.

Всі види буряка рекомендовано садити 12-19 квітня.

Джерело: 1rre.ru

Щоб оживити живці, які ще тільки злегка підсохли і зморщилися, але всередині залишилися світлими, потрібно покласти у воду на 24 години.

Ділянки картоплі і томатів, а також інших пасльонових потрібно відокремлювати один від одного з метою захистити від фітофторозу. Для цього можна використовувати квасолю і горох, які в'ються (обов'язково зводимо шпалеру). Альтернативний варіант — карликова кукурудза, невеликі зерна якої відмінно підходять для смаження поп-корну.

Цибулю-посівок потрібно просушувати і цілий тиждень прогрівати при стабільній температурі від 20 до 25 градусів. Цікаво те, що перед посадкою потрібно замочити цибулини на 3 години в солоній воді (1 столова ложка на 1 літр підігрітої до кімнатної температури води), промити і ще на 2 години замочити в марганцівці, знову промити, підсушити і висадити в зволожену і просипану піском борозну.

Джерело: pronedra.ru

Ще один цікавий факт, що яблуні потрібні запаси заліза. Деякі люди в давні часи просто вбивали в дерево іржаві цвяхи, або закопували їх глибше біля стовбура і коренів. Зараз же рекомендовано використовувати залізний купорос — обприскувати дерева 0,1% розчином.

Підгодувати садові рослини і вбити шкідників можна простою деревною золою, яку розбавляють кількома літрами окропу. У цю кашку також потрібно додати перманганат калію, борну кислоту і близько столової ложки йоду (все перемішуємо, проціжуємо і розпилюємо на листя рослин).

Україна багата плодючими землями, головне — вдало знайти ключ до них. Це і хороші насіння, і якісний садовий прилад, і вдало вибраний день для сіяння. Проявляйте турботу до своїх рослин, і вони виростуть великими, дадуть чудові плоди.

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