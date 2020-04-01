Погода в Украине в ближайшее время начнет меняться
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, атлантический антициклон, который вызывал погоду в Украине начнет ослабевать.
Впоследствии ветер с северного направления сменится сначала на западный, а затем на юго-западный. Хотя ближайшая ночь еще отметится «минусами».
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Погода в Украине 2 апреля будет сухой и преимущественно солнечной. Ветер ожидается западный и юго-западный.
Ветер уже - с запада и юго-запада.
Ближайшей ночью в Украине предполагается -1-5. А днем воздух прогреется уже до +8+13 градусов.
В Киеве четверг будет ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, днем уже теплее, около +10 градусов. Без осадков.
В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, существенных осадков не предвидится.
Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.
Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.
Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.