Погода в Украине в ближайшее время начнет меняться

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, атлантический антициклон, который вызывал погоду в Украине начнет ослабевать.

Впоследствии ветер с северного направления сменится сначала на западный, а затем на юго-западный. Хотя ближайшая ночь еще отметится «минусами».

Погода в Украине 2 апреля будет сухой и преимущественно солнечной. Ветер ожидается западный и юго-западный.

Ветер уже - с запада и юго-запада.

Ближайшей ночью в Украине предполагается -1-5. А днем воздух прогреется уже до +8+13 градусов.

В Киеве четверг будет ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, днем уже теплее, около +10 градусов. Без осадков.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, существенных осадков не предвидится.

Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.

Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.

Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.