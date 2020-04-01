2020 год станет для российского президента Владимира Путина последним при власти

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал известный экстрасенс, политолог, финалист 7-го сезона «Битвы экстрасенсов» на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

После ухода Путина Россия развалится на несколько частей.

«Точнее, будет Россия, но гораздо меньше теперешней. И между многими ее нынешними регионами могут возникнуть конфликты – не знаю, можно ли будет это гражданской войной назвать, или нет. Это будет война между областями, городами. То есть война будет, но назовут ее по-другому, не гражданской», – пояснил экстрасенс.

Он подчеркнул, что там все будет «очень тяжело по сравнению с Украиной». Россиянам понадобится до 20 лет, чтобы прийти в себя после кризиса. В Украине этот процесс будет гораздо быстрее. Главное – пережить ближайшие несколько лет.

По словам Иманова, после развала России Крым и Донбасс могут вернуться в Украину, если она этого захочет.

«У России не будет силы их держать. Я думаю, и Крым вернется, и Донбасс. А на Донбассе народ уже хочет к Украине – достаточно несколько человек, а также российских военных убрать, и все разрешится. Просто надо нормального человека во главе Украины поставить, чтобы умел управлять всем этим», – подчеркнул экстрасенс.

Он также прогнозирует, что через несколько лет к власти в Украине придут люди, которые начнут строить новую страну:

«Дороги будут, как стекло. Киев станет одним из самых красивых городов в мире. Не хуже Дубая».

Ранее о том, что Крым и Донбасс вернутся в Украину, говорил аналитик и эксперт по стратегии Владимир Стус.

По его словам, российская пропаганда потерпела фиаско, и "Украина будет".

"Стойкость Украины состоит в двух позициях: у нас смута заканчивается. Низшая точка пройдена - это 2014 год. Тогда Украина была болевой точкой для всего мира, а сейчас мы постепенно уходим с острия, мы уходим из максимальных экономических потрясений, мы уходим в плане бурных проблем в гуманитарной сфере", - считает аналитик.

Мы также писали, что РАН спрогнозировала гипотетически последствия развала России. Если это произойдет, то меньше всего пострадает Северо-Запад, где два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения. Хуже всего придется центру России и особенно Москве. Столица, в которой аккумулировались нереальные суммы с регионов, после перераспределения ресурсных потоков окажется в очень сложной ситуации. А это, вместе с Подмосковьем, – 30 миллионов человек.

Напомним, Россия оказалась в шаге от распада, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, президент публично унизил Путина, такого россияне не ожидали.

Также Politeka писала, что Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.