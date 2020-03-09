Советский Союз распался не до конца, поэтому, что-то все еще должно произойти в Российской Федерации
Такое мнение высказал политолог Александр Морозов во время общения с журналистами издания Главред.
По его словам, поцесс развала еще не завершен, а следствием его в то же самое время стали огромные конфликты, которые начали происходить на постсоветском пространстве.
Так сложилось, что в полной мере все это относится к самой ситуации с Крымом и Донбассом.
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Эксперт считает, что для Российской Федерации аннексия Крыма на самом деле также означает, что они потеряли часть своего суверенитета. Ведь в таком случае совершенно не имеет никакого значения, если страна теряет свои территории или же наоборот незаконно начинает захват части чужой территории.
Политолог отмечает, что захват чужих земель в первую очередь означает нарушение границ.
«Соответственно, ваши собственные границы тоже ставятся под вопрос», - отмечает Александр Морозов.
По его мнению, исторический процесс самого распада Советского Союза будет длиться еще лет 20-30, и с Россией тоже что-то произойдет.
Вместе с тем политолог отметил, что пока явных признаков распада нет. Ведь политические элиты по-прежнему стремятся к центру власти.
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