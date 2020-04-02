В родительских и учительских чатах активно распространяется информация о том, что карантин продлен до 15 мая и отменено Внешнее независимое тестирование

В Минобразования прокомментировали ситуацию. Как передает Politeka.net, на официальной страничке министерства в соцсети Фейсбук, данную информацию назвали "фейком".

"Не соответствует действительности, - отмечено в сообщении ведомства. - 2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования. Представители МОН неоднократно подчеркивали, что к 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Поэтому отмена ВНО - недопустима".

Ранее мы сообщали, в Минобразования раскрыли подробности, что ждет украинских школьников после окончания карантина. В.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что учебный год собираются продлить до 1 июля, если школы смогут возобновить занятия в мае или июне.

Что касается ВНО Мандзий объяснила: "В любом случае мы и в июле, и в августе сможем осуществить и пробную, и основную сессию ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и результаты в середине сентября. При таких условиях вступительная кампания в учреждения высшего образования завершится к середине октября".

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

Также Politeka писала про мартовские трудности - лишь начало: Украину накроет фатальный кризис, известны сроки.