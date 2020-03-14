Распространение в мире коронавируса Covid-19 спровоцирует мировой кризис уже в этом году, до него осталось несколько месяцев

Об этом свидетельствуют данные крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan, передает Business Insider.

Эксперты утверждают, что ВВП Соединенных Штатов из-за вспышки болезни сократится на 2% в первом квартале. Еще худшего ожидают в третьем – 3%. При этом ВВП стран Еврозоны сократится на 1,8-3,3% за аналогичный период.

Ожидается, что глобальная рецессия наступит уже в июле этого года.

«Поскольку мы смиряемся с неизбежностью сильного и широкомасштабного шока для глобального роста, ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы избежать традиционного и более продолжительного спада», - утверждают эксперты.

При этом отмена крупных спортивных, культурных и других мероприятий повлекут за собой сокращение потребительских расходов.

А поскольку экономика Украины вплетена в глобальную мировую экономику, нашу страну этот кризис также не обойдет стороной. Однако сейчас неизвестно, насколько сильным будет спад.

Ранее мы писали, что СНБО закрыл украинскую границу для иностранцев сроком на две недели. При этом пограничная служба продолжит пускать граждан Украины, которые вернутся домой из других стран. По данным МВД, на короткий срок за границу выехало около 43 тысяч украинцев. Запрет на выезд за границу вводить не стали, но украинцев убедительно просят воздержаться от поездок.

Тем временем, в Харьковской области открыли уголовное дело против мэрии, которая отказалась вводить карантин в тот день, когда было постановление Кабмина. Как известно, местные власти решили, что образовательные учреждения продолжат работать несмотря на указания правительства и разрешили детям посещать школы и детские сады в четверг, 12 марта.

Состоянием на 13 марта, в Украине зафиксировано три случая коронавируса, один из них смертельный. Еще два больных находится в Черновицкой области. Оба случая связывают с Италией, в которой сейчас бушует коронавирус.

Напомним, что названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус: адреса.

Ранее Politeka писала, что Пальчевский срочно обратился к украинцам: первая смерть от коронавируса в Украине.

Также Politeka писала о том, что зарплаты украинцев урежут из-за карантина: кто потеряет деньги.