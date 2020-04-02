Ужесточение карантина из-за коронавируса еще больше изолирует украинцев и сделает их затворниками

Так, с апреля правительство запретило гражданам выходить на улицу компаниями более двух человек, появляться без маски, а также гулять в парках, скверах, прибрежных и лесопарковых зонах, передает Politeka.

На такие ограничения отреагировал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который всегда пропагандировал прогулки с детьми на свежем воздухе.

Свой крик души он опубликовал в Telegram-канале.

«Наше чудесное и заботливое правительство решило, что «запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости». Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя», – написал врач.

Среди других ограничений, которыми Кабинет министров «порадовал» украинцев, – проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек, запрет детям до 16 лет появляться в общественных местах без сопровождения взрослых и так далее.

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал, какие препараты обязательно должны быть в аптечках украинцев в период коронавируса.

По его словам, если в доме есть старики или люди с хроническими заболеваниями, необходимо запастись «традиционными» для их недугов лекарствами.

Что же касается препаратов, которые необходимо иметь под рукой в период эпидемии коронавируса, то это, в первую очередь, жаропонижающее. Кроме того, следует запастись солевыми растворами для промывания слизистой носа, сосудосуживающими каплями в нос, сосательными таблетками для симптоматического облегчения боли в горле.

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.