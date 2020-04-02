В МОЗ призвали украинцев не заходить в общественные учреждения без защитной маски

Зачем это нужно, а также чем маска отличается от респиратора объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что маска не является средством индивидуальной защиты. Однако украинцев просят магазины, аптеки и на работу только в масках, поскольку сейчас всех рассматривают как потенциально больных.

«Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделение биологического материала уменьшается, и не достигает 1,5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см ... Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью", - сказал Ляшко на брифинге.

Таким образом, снижается риск что люди, которые уже инфицированы, но еще не ощутили симптомы, могут заразить других.

Также замминистра здравоохранения подчеркнул, что респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, но не выполняют функцию защиты других людей от вас. Клапан выдоха позволяет достаточно быстро однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя болезни.

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