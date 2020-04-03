Мир больше не будет прежним

После пандемии коронавируса, которая отправила весь мир на карантин, поставив планету на паузу, жизнь людей изменится навсегда

Причем эти изменения коснуться абсолютно всех сфер жизни, уверен советник президента Украины, глава киевского филиала американской организации «Университет Сингулярности» и ведущий футуролог страны Игорь Новиков. Свои прогнозы он озвучил в интервью «Украинской правде».

После того, как мир переживет эпидемию, огромным спросом начнет пользоваться все то, что связано с контентом, причем в цене будет не его количество, а качество и сортировка.

Карантин породил огромный спрос на удаленное образование. Люди готовы платить за качественные интерактивные видеоуроки, особенно родители школьников, и этот контент пригодится и после коронавируса, поскольку дети часто болеют.

Огромный толчок к развитию, естественно, получит и медицина. Особое внимание начнут уделять превентивным мерам, поскольку лечение на поздних стадиях – это дорого и неэффективно. Коронавирус уже показал, что тесты гораздо дешевле аппаратов ИВЛ и спасают больше жизней за меньшие деньги. Такая же ситуация с онкологией: ранняя диагностика – это более высокие шансы на выздоровление.

«Думаю, мы увидим рассвет превентивной персонализированной медицины. И, конечно же, давно заслуженный взлёт уважения к профессии врача», – подчеркнул футуролог.

Человечество пересмотрит отношение к медикам и придет к пониманию того, что необходим новый баланс в оплате труда педагогов и врачей.

«Месси и Роналдо – это, конечно, замечательно. Но мне кажется, что люди, которые влияют на то, жить вам или умереть, тоже достойны как внимания, так и денег», – пояснил Новиков.

Изменится и подход к ведению бизнеса. Производственные цепочки, разбросанные по всей планете, оказались уязвимыми в условиях пандемии. По мнению эксперта, произойдут системные изменения, которые заставят бизнес больше смотреть на свой регион.

Новиков также прогнозирует рост спроса на услуги людей, профессии которых до карантина считались не престижными, – сантехников, электриков, то есть тех, кто может устранить проблемы руками.

Что касается торговли, то огромный уклон теперь будет сделан на развитие олайн-площадок, создание сайтов и каталогов, службы доставки.

Туризм, которому в новых условиях пророчили гибель, выживет, уверен Новиков, но он сильно видоизменится: произойдет апдейт инфраструктуры, миграционных политик, безопасности и т.д

«Еще в середине января я сравнил начало пандемии по потенциалу с 11 сентября. Потому что перемены, которые повлечет за собой коронавирус – системные и надолго, – подчеркнул Новиков.

Напомним, Набсовет Укрзализныци по скайпу выбрал нового главу.

Как сообщала Politeka, школьников Харьковщины заставят учиться на карантине дистанционно.

Также Politeka писала, что половину украинских предприятий ждет печальная судьба спустя месяц карантина.