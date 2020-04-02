Наблюдательный совет «Укрзализныци» предварительно выбрал нового временного руководителя - главой стратегического предприятия может стать финансист Николай Иванинив. Из семи членов набсовета за него проголосовали только четверо - все иностранцы.
Об этом пишет «Экономическая правда».
Журналисты, ссылаясь на свой источник, сообщили: наблюдательный совет отстранил Марчека Желько от руководства компании. Претендентов на должность временного главы УЗ было два: бывший руководитель ЮЗЖД Роман Веприцкий и финансовый директор Николай Иванинив.
«Кандидатура Иванинива разделила Наблюдательный совет. За него проголосовали только четыре иностранных члена набсовета, которые даже не могут приехать в страну в условиях карантина, поэтому не факт, что решение будет воплощено в жизнь», - пишет ЭП, ссылаясь на источники.
Однако финальное решение по кандидатуре Николая Иванинива примет Кабинет Министров Украины.
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«Новым руководителем с приставкой вр.и.о. может стать Иванинив. Представление о его назначении готовятся передать в Кабинет министров, который как акционер должен принять окончательное решение», - говорится в новости.
Ранее Николай Иванинив почти год занимал должность финансового директора «Укрзализныци».
Напомним, все независимые члены наблюдательного совета «Укрзализныци» являются иностранцами. Это Андерс Аслунд, Шевки Аджунер, Кристиан Кун и Матье Андреас.