Появилась онлайн-карта центров, куда можно обратиться для получения социальных услуг в условиях карантина
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Беляков.
На время действия карантинных мероприятий территориальные центры социального обслуживания оказывают пожилым людям важные социальные услуги, доставку лекарств, продуктов и гигиенических средств.
Детально с услугами, которые предоставляются, можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики.
Для более простой визуализации имеющейся сети территориальных центров социальных услуг и их контактов было создано интерактивную карту. Она постоянно доступна по ссылке.
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Отмечается, что сейчас в регионах появляются единичные инициативы, которые иногда сталкиваются с проблемой отсутствия координации и взаимодействия с местной сетью предоставления социальных услуг.
Карта может пригодиться и таким волонтерам, чтобы найти ближайший территориальный центр предоставления социальных услуг и поделиться собственными социальными инициативами и желанием помочь.
Напомним, в зв’связи с карантином правительство отложил планируемое с мая увеличение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за ЖК-услуги при назначении субсидии.
Таким образом, время действия постановления Кабмина №878 от 20 октября 2019 года вытеснены.
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