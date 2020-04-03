Центры предоставления помощи есть во всех областях

Появилась онлайн-карта центров, куда можно обратиться для получения социальных услуг в условиях карантина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Беляков.

На время действия карантинных мероприятий территориальные центры социального обслуживания оказывают пожилым людям важные социальные услуги, доставку лекарств, продуктов и гигиенических средств.

Детально с услугами, которые предоставляются, можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики.

Для более простой визуализации имеющейся сети территориальных центров социальных услуг и их контактов было создано интерактивную карту. Она постоянно доступна по ссылке.

Отмечается, что сейчас в регионах появляются единичные инициативы, которые иногда сталкиваются с проблемой отсутствия координации и взаимодействия с местной сетью предоставления социальных услуг.

Карта может пригодиться и таким волонтерам, чтобы найти ближайший территориальный центр предоставления социальных услуг и поделиться собственными социальными инициативами и желанием помочь.

Напомним, в зв’связи с карантином правительство отложил планируемое с мая увеличение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за ЖК-услуги при назначении субсидии.

Таким образом, время действия постановления Кабмина №878 от 20 октября 2019 года вытеснены.

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