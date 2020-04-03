Когда же грабить бедное население, как не во время кризиса

Украинцев разозлили новыми правилами карантина

Так, согласно решению Кабмина, в Украине к заведениям, которым можно работать в период карантина, добавили ломбарды и кредитные союзы.

Такой шаг правительства украинцы встретили довольно резко.

«Эти скоты будут играть с народом до конца», «Дебилизм ... Тупость рулит страной», «Разблокировали работу Ломбардов и кредитных союзов. Вот как заботится власть о людях.... все в ломбарде к бандюкам ... несите кошельки», «Непередаваемые чувства, все для того, чтобы не осталось работы и денег, могли нести свое имущество в ломбарды, зато базары обязательно закрыть», - пишут в сети.

«Ломбарды, Кредитные союзы... Когда же грабить бедное население, как не во время кризиса», «Открытие ломбардов, как альтернатива той финансовой поддержке, которую имеют граждане других стран, страдающих от коронавируса. Пусть люди несут свои последние семейные ценности и отдают за копейки. Что эти "талантливые новые лица" еще придумают, чтобы ободрать нас окончательно? » - возмущаются украинцы.

Напомним про новые правила карантина, штрафовать будут даже в лифте: «До 34 тыс. гривен».

Как сообщала Politeka, половину украинских предприятий ждет печальная судьба спустя месяц карантина: тревожные данные.

Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил отправить украинских врачей в Италию: "Было бы хорошо..."