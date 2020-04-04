Повышение супермаркетами цен на продукты в период карантина – игра с огнем, которая ничем хорошим не закончится

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала руководитель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр, передает Politeka. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По словам криминолога, после последнего похода в магазин чек за традиционный набор продуктов вырос в полтора раза. Проверив позиции, Анна отметила, что все продукты прибавили в цене.

В связи с этим она решила обратиться к владельцам торговых сетей, у которых хватило смелости поднять стоимость продуктов в период, когда люди оказались на пороге настоящего обнищания.

Она четко и доходчиво объяснила бизнесменам, на ком они решили нажиться в период, когда все государство страдает.

«ООН внесла Украину в позорный список голодающих стран, потому что три с половиной процента украинцев не могут каждый день потреблять минимальный набор продуктов, то минимальное количество калорий, которое ООН советует, чтобы человек мог выжить. После карантина эта цифра будет выше», – подчеркнула Маляр.

Автор отметила, что взывать к морали владельцев торговых сетей она не будет, потому что «у бизнеса морали нет». Вместо этого она решила апеллировать к элементарному чувству самосохранения.

«Я понимаю, что вы привыкли решать все вопросы взятками: одному чиновнику занесли, другому, и можно продавать товары любого качества, наценивать, сколько угодно. Мы и так переплачиваем за них, потому что у нас стоимость продуктов выше, чем во многих европейских странах, а качество ниже. Вы сейчас гасите пожар бензином. В таком случае можно и самому сгореть в этом пожаре. Потому что люди, которым нечего будет есть, придут в продуктовые магазины. Первые грабежи начнутся с продуктовых магазинов. И вы должны понимать, что вы этот день приближаете, как можете», – заявила криминолог.

Она высказала надежду на то, что, хоть и нельзя давить на бизнес, но государство все же как-то повлияет на процесс ценообразования, найдя нужные слова для всех сетей супермаркетов, чтобы они оставались с людьми в сложный период карантина.

«Надеюсь, сетевики поймут, что повышение цен на фоне тотальной бедности и голодовки большой части людей – это игры с огнем», – подытожила она свое обращение.

Це відео адресоване власникам супермаркетів і продуктових магазинів. Ви граєте з вогнем, коли у такий скрутний час підвищуєте ціни на продукти. Бо першими будуть грабувати вас.... Gepostet von Anna Maliar am Donnerstag, 2. April 2020

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