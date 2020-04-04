Актеры "Вечернего Квартала" в новом выпуске, который скоро выйдет на экраны, затронули неприятную тему для президента Владимира Зеленского
Об этом свидетельствет запись, размещенная на официальной странице "Квартала 95", пишет Politeka.net.
На фото два актера в официальных костюмах стоят на сцене, всматриваясь в большую папку.
"Рябошапка: Этого мы точно не можем посадить.
Зеленский: Почему?
Рябошапка: Потому что именно он и сажает!", - подписаны фото.
Таким образом, студия "Квартал 95" жестко проехалась по своему бывшему коллеге, намекая, что ни один чиновник не наказан за время его правления и не сидит в тюрьме.
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За час пост собрал более 3000 лайков (не удержался от отметки "Нравится" даже Евгений Кошевой) и немного комментариев.
"Люблю эту передачу...👍", "Классно 👏😂", "Мне ужасно не нравится тот, который Зеленского п-ет", - написали пользователи сети.
Напомним, генерального прокурора Руслана Рябошапку уволили 5 марта.
Фракция "Слуги народа" дала за увольнение генпрокурора крайне мало голосов - 179. Решение помогла провести "Оппозиционная платформа-За жизнь", депутатские группы и внефракционные нардепы.
Ранее сообщалось, что бывшие коллеги Владимира Зеленского с сарказмом отреагировали на разборки внутри команды президента.
В одном из выпусков ЧистоNews участники студии Квартал 95 иронически поздравили команду Владимира Зеленского с "первым коррупционным скандалом" и пожелали, чтобы в итоге "награда нашла своего героя".
Ранее сообщалось, что бывший коллега украинского президента по сцене Евгений Кошевой признался, что они с Зеленским уже обсуждали возможность его возвращения в «Квартал».
При этом Кошевой заявил, что готов «принять» президента обратно на ту же должность, которую он занимал - художественный руководитель и менеджер.
Напомним, Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95.
Как сообщала Politeka, Зеленский пригрозил украинцам прямо на камеру, появилось полное видео.
Также Politeka писала, что Зеленский не сдержался и похвастался пенсией, названа сумма.