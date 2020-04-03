Студия Квартал 95 едко отреагировала на скандал с участием нардепа Гео Лероса и главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, бывшие коллеги Владимира Зеленского с сарказмом отреагировали на разборки внутри команды президента.

В новом выпуске ЧистоNews участники студии Квартал 95 иронически поздравили команду Владимира Зеленского с "первым коррупционным скандалом" и пожелали, чтобы в итоге "награда нашла своего героя".

"Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом, особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся, и награда таки найдет своего героя", - заявила ведущая программы Ирина Сопонару.

Но пользователи неоднозначно отреагировали на реакцию Квартала 95 и отметили, что они шутили над экс-президентом Петром Порошенко намного лучше.

"Ой как колко над президентом пошутили... не так как над Порохом в свое время", "Коррупционный скандал уже не первый, так что опоздали с поздравлением", "Когда шутили про политику было смешно, а сейчас нельзя там свой сидит. Чисто News превратился в унылое...", "Не получается у вас отмазывать всё, что творится сейчас под руководством вашего...", "А когда будем шутить, что Зеленский пожал ручку Порошенко и больше Порошенко не враг, а друг. Давно не враг", "Спасибо, посмеялся!", "Хороший выпуск!", - пишут украинцы в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что у Владимира Зеленского сдали нервы из-за скандала с Ермаком. Во время встречи с руководством "Слуги народа" Зеленский "нервничал и возмущался медийными атаками" и реакцией партии на "пленки".

Вместе с тем, источники в слуге народа заявили, что президент в беседе со "слугами" переходил на крик. Участвовал на встрече и сам Ермак.

Отмечается, глава Офиса президента объяснял ситуацию с братом Денисом, что это за видео и откуда оно взялось. Однако, слуг народа его слова якобы не убедили.

Замглавы фракции Галина Янченко заявила, что Зеленский не комментировал пленки Лероса, "видя в них политический подтекст".

Напомним, Лерос из "Слуги народа" раскрыл преступную схему брата Ермака: "Заработок на государстве".

Как сообщала Politeka, брата Ермака отправляют в АТО: всплыли подробности громкого скандала у Зеленского.

Также Politeka писала, что Зеленскому светит отставка уже до конца года, "слуги народа" уходят из-под контроля.