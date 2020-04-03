Стало известно, на какую денежную помощь могут рассчитывать украинцы, которые потеряли работу из-за карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

Накануне Верховная Рада утвердила так называемый антикризисный закон.

В документе говорится о введении понятия частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения вируса.

Поэтому некоторые украинцы будут получать финансовую помощь от государства на период действия карантина.

Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Для того, чтобы получить эту помощь от государства, необходимо обратиться в Центра занятости по месту регистрации предприятия, как плательщика единого взноса.

Для обращения работодателю понадобится целый пакет документов:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;

сведения о работниках, которые могу рассчитывать на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате зарплаты и уплаты ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

Согласно законодательству, право на пособие по частичной безработице имеют и те украинцы, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

Помимо этого, утвержденный Парламентом документ предусматривает, что компании освободят на период карантина от НДС по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины товаров необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, а также локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий вируса.

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