Стало известно, как в условиях карантина украинцам повысят пенсии

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно, из-за правок в бюджет дополнительные выплаты были перенесены на 14 апреля.

Всем украинцам, кто старше 80 лет, обещают доплачивать до 500 грн в месяц, а тем, кто получает до 5 тыс. грн, единоразово выплатят по одной тысячи.

Ежемесячные выплаты до 500 гривен предназначены пенсионерам при условии, если размер пенсии которых не превышает 9205 грн (они минимум будут получать 2600 грн, если есть 20-25 лет стажа для женщин и мужчин соответственно).

Помимо этого, был определен порядок выплаты единовременной выплаты пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

Также Денис Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий на 11% в мае 2020 года: средний размер повышения - 260 гривен. Тем украинцам, кто выполнил требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), повысят пенсию до 2100 грн.

Во время брифинга глава Минсоцполитики Марина Лазебная добавила, что пенсионеры старше 80 лет со стажем от 20 лет (женщины) и от 25 лет (мужчины) должны получать не менее 2600 грн.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада утвердила антикризисный закон, в котором говорится о проведении индексации пенсий.

В документе говорится, что пенсии проиндексируют украинцам сразу по окончанию карантина.

"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - говорится в законопроекте, который был утвержден.

Также выплаты уготовлены социальным сотрудникам, которые ходят домой к людям, нуждающимся в помощи. На период карантина они получат + 100% от оклада.

Пенсии, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы переселенцам будут выплачиваться в период карантина.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

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