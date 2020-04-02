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Украинское правительство приняло решение о том, чтобы повысить пенсии людям уже с 1 мая



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу правительства.

В документе предусматривается индексация пенсий на 11%, ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен и установка минимальной пенсии на уровне 2100 грн.

Кроме того, пенсионерам будет выдана одноразовая денежная помощь в виде тысячи гривен. Но есть нюанс, ее получат украинцы, которые получают меньше пяти тысяч гривен; инвалиды детства; получатели временной социальной помощи, которые достигли пенсионного возраста, но которые не имеют права на пенсионные выплаты.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада утвердила антикризисный закон, в котором говорится о проведении индексации пенсий.

В документе говорится, что пенсии проиндексируют украинцам сразу по окончанию карантина.

"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - говорится в законопроекте, который был утвержден.

Также выплаты уготовлены социальным сотрудникам, которые ходят домой к людям, нуждающимся в помощи. На период карантина они получат + 100% от оклада.

Пенсии, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы переселенцам будут выплачиваться в период карантина.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Как сообщала Politeka, карантин в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.