Погода в Украине 8 апреля устроит настоящий праздник, весна решит показать характер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, какой-либо облачности на территории страны не прогнозируется. Не будет также и осадков.

На западной Украине воздух прогреется до 17-20 градусов тепла. А вот ночью резко похолодает: вплоть до 2-4 градусов.

Аналогичной ситуация будет и на севере страны. Днем столбик термометра покажет 17-19 тепла, а вот ночью похолодает: от 2 до 4 выше нуля.

В Центральных регионах ожидается потепление до +20 днем. Ночью же синоптики прогнозируют от 1 до 5 градусов по Цельсию.

Украинцам на юге страны стоит готовиться в 16-18 тепла. А вот ночью столбик термометра опустится до 3-5 выше нуля.

Погода на востоке страны ожидается солнечная. Воздух прогреется до +14-18 тепла. А вот ночью останется небольшие «морозы»: от -1 до -3 мороза.

Ранее сообщалось, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Напомним, что весна штурмует Украину с новой силой.

Как сообщала Politeka, апрель бьет рекорды, резкое потепление ворвется в Украину: кому повезет больше всего.

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