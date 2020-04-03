Потрясающе научное открытие сделали ученые в Антарктиде

В ходе экспедиции в море Амундсена исследователи смогли достать образцы в районе Антарктиды, за 900 км от Южного полюса, с глубины около 30 метров ниже дна океана, пишет Science Alert. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

То, что они вытянули, резко контрастировало с составом отложений, расположенным ближе к поверхности. Прежде всего, внимание исследователей привлек необычный цвет образцов.

«Первые анализы показали, что на глубине от 27 до 30 метров (от 88 до 98 футов) ниже дна океана мы обнаружили слой, первоначально сформированный на суше, а не в океане», - рассказали ученые.

Никто никогда не вытаскивал образец мелового периода из земли из такой южной точки земного шара. Тем не менее, исследователи не могли быть готовы к тому, что обнаружит более тщательное обследование с помощью рентгеновской компьютерной томографии (КТ).

Сканы показали сложную сеть окаменелых корней растений. Микроскопический анализ также выявил признаки пыльцы и спор, которые указывают на сохранившиеся останки древнего тропического леса, существовавшего в Антарктиде около 90 миллионов лет назад, за несколько лет до того, как ландшафт превратился в бесплодную ледяную провинцию.

«Многочисленные остатки растений указывают на то, что в то время побережье Западной Антарктиды было густым, умеренно-болотистым лесом, похожим на леса, Новой Зеландии», - говорит палеоэколог Ульрих Зальцманн из Университета Нортумбрия в Великобритании.

Последствия этой беспрецедентной находки не просто говорят нам, что полярная растительная жизнь существовала очень давно. Они также намекают на то, как это возможно.

Согласно результатам моделирования, уровень СО2 в атмосфере в середине мелового периола был бы значительно выше, чем предполагали ученые.

В этой перегретой среде (со среднегодовой температурой воздуха около 12 градусов по Цельсию) густая растительность покрыла бы весь антарктический континент и ледяных щитов, которые мы знаем сегодня не было бы.

«До нашего исследования общее предположение заключалось в том, что глобальная концентрация углекислого газа в меловом периоде составляла примерно 1000 частей на миллион (ppm). Но в наших экспериментах на основе моделей потребовались уровни концентрации от 1120 до 1680 частей на миллион, чтобы достичь средних температур в то время в Антарктике», - объясняет ученый-геолог Торстен Бикерт из Бременского университета в Германии.

Открытие дает исследователям гораздо более глубокое понимание глубокой связи между концентрацией СО2 и полярным климатом в доисторические времена, когда динозавры еще бродили по Земле.

Также ученые подчеркивают, что современные уровни CO2, которые стремительно растут, могут иметь опасные последствия.

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