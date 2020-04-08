Погоду в Украине 9 апреля будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер ожидается юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью + 3 + 9 градусов, завтра днем ​​достигнет + 15 + 22 градусов.

В Киеве 9 апреля ожидается солнечным, сухим, с прохладной ночью, + 4 + 7 градусов, и очень теплым, до +20 градусов, днем.

10 апреля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт, который привлечет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях Украины.

Затем снова потеплеет, а 14-15 апреля пригонят еще дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16-го апреля - очередное потепление.

Синоптик предупредила, что такие погодные американские горки могут ударить по здоровью, в частности может болеть голова.

Напомним, по прогнозом народного синоптика Владимира Деркача, погода в Украине летом 2020 будет не слишком жаркой, дожди - кратковременными, но периоды с осадками будут довольно частыми, особенно в начале лета.

После тенденций последних лет к жаркому и сухому лету такой прогноз выглядит нетипичным и в то же время довольно обнадеживающим.

Напомним, когда в Украине наступит погода, которую "боится" вирус, ответ синоптиков.

Как сообщала Politeka, последние морозы затаились в Украине, погода изменится совсем скоро: точный прогноз.

Также Politeka писала, что весна задаст жару, температура взлетит до летних показателей: к чему готовиться украинцам.