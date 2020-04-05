Новая неделя будет соблазнять украинцев, которые сидят на карантине, хорошей солнечной погодой

Об этом на своей странице в Фейсбук написала популярный синоптик Наталка Диденко, пишет Politeka. По ее словам, всю неделю в Украине будет тепло и сухо, а дождь может прийти на территорию страны лишь в пятницу. Все дело в антициклоне, который занимает большую часть европейского континента.

В понедельник, 6 апреля, Диденко прогнозирует теплую погоду. Ночью еще будет свежо, а вот днем температура воздуха прогреется до 11-16 градусов тепла. Ветер будет слабым.

Уже во вторник, 7 апреля, в Украину нагрянет настоящая весна. Температура поднимется до летних 20 градусов. Всю оставшуюся неделю будет также тепло.

Впрочем, по словам Диденко, в пятницу, 10 апреля, в Украину возможно придут дожди, в результате чего немного похолодает.

Синоптик добавила, что циклон, который ответственен за дожди, сейчас находится над Британией, Испанией, Францией и Португалией. Именно там в ближайшие дни пройдут дожди. А у нас пока будет сухо.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали лето уже в мае. Согласно прогнозам, май в Украине будет очень засушливым и жарким. А вот в июне ожидаются сильные дожди и похолодание.

Напомним, что часть Украины уйдет под воду, климат изменится кардинально: где нельзя будет жить.

Как сообщала Politeka, апрель бьет рекорды, резкое потепление ворвется в Украину: кому повезет больше всего.

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