Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили раскритиковал Россию за агрессию в сторону Украины

Олег Басилашвили дал интервью одному из российских СМИ, в котором высказался об отношении России к другим странам, конфликте на Донбассе и отношениях с Украиной.

Не мог звезда "Мастера и Маргариты" не высказаться и по поводу оккупации Крыма.

По его словам, причина конфликта в Крыму и на Донетчине таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

"Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Я смотрю — вот уже Европа, которая объединилась в одно общее конфедеративное государство, подошла к такому пониманию ближе", – отметил он.

Он также уверен, что за призывы воевать нужно давать пожизненное заключение за решеткой и те, кто причастен к развязыванию войны, сами должны пойти на фронт и пройти через все, что переживает солдат.

Ко всему прочему, он добавил, что ему стыдно, что РФ сейчас стоит в одном ряду с Ираном и Северной Кореей.

"Но, наверное, мы тоже должны следовать в русле нравственности, а не громыхания оружием и запугивания всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей", – считает актер.