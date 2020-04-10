Не все так просто

Жителям Украины предлагают немалую прибавку к зарплате, но расплачиваться придется субсидиями

Как сообщает Politeka.net, такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Суть в том, чтобы на время карантина частично освободить от налога на доходы физических лиц работающих граждан, которые получают до 7 тысяч гривен. Если законопроект примут, им не придется выплачивать налог с первых 4 тысяч.

В настоящее время в бюджет нужно отдавать 18% зарплаты, от 7 тысяч сумма налога составляет 1260 гривен. Если же не брать в расчет первые 4 тысячи - всего 540 гривен. По сути, гражданам собираются дополнительно оставлять до 720 гривен на руки, чтобы помочь продержаться во время карантина. Отмечается, что на эти деньги можно купить маски, перчатки, лекарства и другие средства защиты.

Согласно статистике, зарплату до 7 тысяч гривен в Украине получают 40,5% официально трудоустроенных. Всем остальным прибавка не полагается.

Получать больше денег на руки всегда приятно, но от налогов зависит очень многое. Это зарплаты бюджетников, расходы на медицину, социальная поддержка, строительство дорог, работа коммунальных предприятий и так далее. В объяснительной записке автор предложил компенсировать потерю налогов, урезав субсидии и проведя секвестр уже принятых бюджетов.

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