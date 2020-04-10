Погода в Украине на выходных 11-12 апреля будет преимущественно без осадков
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, атмосферный фронт, который принес в Украину небольшие дожди и похолодание, 11 апреля почти полностью покинет нашу страну.
Только ночью зна крайнем востоке Украины, на Луганщине возможны небольшие дожди.
На смену ему придет антициклон. Поэтому в субботу в Украине будет в основном сухо, только на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.
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Температура воздуха 11 апреля ожидается на уровне +10 +15 градусов, на Востоке в субботу даже не выше +8… +13 градусов.
В воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится.
В субботу ветер прогнозируется северо-западный порывистый, а в воскресенье юго-западным.
Потепление придет уже в понедельник. Воздух прогреется до +15… +20 градусов. Но, только на один день.
Во вторник, среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха упадет днем до + 4 + 10 градусов, в ночь на 15апреля к нулю и заморозкам.
«И, что особенно обратите внимание, во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается также и мокрый снег!», - подчеркнула синоптик.
В Киеве завтра и на Вербное воскресенье - без существенных осадков, днем около 13 градусов.
В понедельник потеплеет до +17 градусов, но только на один день.
«А уже во вторник-среду, 14-15 апреля, в Киеве также погода, как взбесится, - похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом! У нас еще есть время подготовиться к ненастью, особенно тем, у кого частные усадьбы. Похолодает в помещениях, поэтому позаботьтесь о теплее домашнюю одежду, чтобы не перемерзнуть», - предупредила синоптик.
Отмечается, что крайне осторожными 14-15 апреля должны бить водители.
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