Погода в Украине 9 апреля приятно удивит всех, весна проявит характер и затронет все регионы страны

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, каких-либо осадков или облачности не предвидится. Вместо этого воздух прогреется до небывалых «плюсов».

К примеру, украинцам на западных областях стоит готовиться к 19-22 градусам тепла днем. А вот ночью резко похолодает: столбик термометра будет показывать 2-5 тепла.

Похожей ситуация будет и в северных районах Украины. Днем воздух прогреется до 16-20 тепла. Ночью же сильно похолодает: от +6 до +1 по Цельсию.

В центральных регионах также будет солнечно. Дневные 15-19 тепла сменят ночные 2-5 тепла.

На юге страны также будет солнечно. Столбик термометра будет показывать 15-19 градусов выше нуля. Ночью же ожидается от 3 до 8 тепла.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Там воздух прогреется лишь до 14-16 тепла. А вот ночью похолодает до 1-5 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду: днем от 17 до 20 тепла. Ночью же столбик термометра опуститься до 1-5 градусов выше нуля.

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили украинцев, каких сюрпризов ждать от погоды в апреле и мае.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Веры Балабух, на фоне изменения климата во всем мире уже в мае на территории Украины ожидается сильная засуха.

Напомним, люди в ужасе наблюдали за гигантской «дырой» в небе: очевидцы сняли аномалию на видео.

Как сообщала Politeka, активность Солнца зашкаливает: ученые сделали важное предупреждение.

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